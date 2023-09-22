«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. بينها قلة النشاط

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 أسباب مهمة للإصابة بالأمراض غير السارية، موضحة في تقرير رسمي أن أبرز الأسباب الخمول البدني وقلة النشاط، والتغذية غير السليمة، واستهلاك الكحول، وارتفاع ضغط الدم، واستهلاك التبغ والسمنة.

ما هي الأمراض غير السارية؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان مفهوم الأمراض غير السارية، موضحة أنها السكري والأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر عنها من خلال «حملة 100 يوم صحة»، مشيرة الى أن الكشف والعلاج مجاني ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

مواعيد عمل حملة 100 يوم صحة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، حملة 100 يوم صحة تعمل داخل كافة الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وتعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة، وفي حال التدخل الجراحي أو الدوائي يتم التوجيه الى أقرب مستشفي تابعة له لتلقي الرعاية الصحية.

وطالبت المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها الرقم 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المباشرة. كما أشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على أقرب وحدة يمكن تلقي خدمة الحملة فيها.