محافظ أسوان: تطبيق منظومة التأمين الصحي في 11 مستشفى

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يجري العمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، حيث يتم تجهيز 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة طب الأسرة.

1.6 مليون مستفيد من خدمات الصحة

وأوضح «عطية»، أن أكثر من 1.6 مليون شخص في المراكز والمدن والقرى يستفيدون من خدمات صحية عالية الجودة، حيث ستتم فتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون شخص.

من جهته استقبل محافظ أسوان رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد والدكتور هاني راشد والدكتور الأمير التلواني والدكتور إيهاب حنفي.

تنفيذ منظومة الدعم الشامل على أعلى مستوى

وأكد المحافظ أنه تم توفير التسهيلات والدعم اللازم لتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم حتى الآن نقل 76 مركزًا طبيًا ووحدة صحية و4 مستشفيات، كما يجري التنسيق لتحديد موقع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في أسوان لتسهيل الإشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة.

وأشاد المحافظ بأهمية دعم المستشفيات بالحضانات الجديدة عالية الجودة وتدريب الأطقم الطبية في جميع التخصصات كما يتم إنشاء نقطة تمركز طبي بجوار مستشفى المسلة للحميات لتقديم الخدمات الطبية للأفواج السياحية الزائرة للمنطقة.

دعم كبير لنجاح المنظومة الصحية بالمحافظة

من جانبه، أثنى الدكتور أحمد السبكي على دور المحافظ ودعمه الكبير لتحقيق نجاح المنظومة الصحية، وتميزه في المتابعة الدقيقة للأعمال داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

كما أشاد بجهود العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأسوان في تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بينما تبادل المحافظ ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدروع تقديرًا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين ومن المتوقع أن تحقق المنظومة الصحية الشاملة تحسن كبير في الخدمات الصحية المقدمة في محافظة أسوان وتعزز الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان المحليين.