«قائمة المستقبل» تفوز بانتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية فوز قائمة «المستقبل» في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة بقاعة نقابة المحامين ببنها

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

وجاءت نتائح انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الاطباء كالتالي:

فور الدكتور حمدى الجزار بمقعد النقيب والدكتور أحمد سعيد والدكتور محمد عجلان على بمقعدي فوق 15 سنة والدكتور هشام سعيد والدكتور يسرى زكريا بمقعدي تحت 15 سنة والدكتور أحمد مبروك عن منطقة وسط الدلتا.

يشار أن الرؤية الرئيسية لبرنامج قائمة «المستقبل» وضع استراتيجية شاملة لتحسين جميع الخدمات المقدمة للأطباء وأسرهم.,

انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

يذكر أن انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية شهدت إقبالا كبيرا من الأطباء للتصويت لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة وكذلك النقيب العام، وأيضا الأعضاء فوق السن، وتحت السن بإشراف من لجنة برئاسة المستشار هشام عبدالعزيز عضو هيئة قضايا الدولة، والمشرف علي الانتخابات في القليوبية، وعضوية الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات، وأمين صندوق نقابة أطباء القليوبية، والدكتور رؤوف فؤاد عضو لجنة الانتخابات وعضو مجلس النقابة والدكتور محمد سيد حمدي عضو لجنة الانتخابات، وأمين مساعد صندوق نقابة القليوبية

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بنقابة الأطباء بالقليوبية 8500 عضو بالجمعية العمومية،

وانطلقت في التاسعة صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء القليوبية تحت إشراف قضائى كامل

وقال رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، إن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية جرت بين 19 مرشحًا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن الانتخابات جرت بين مرشحي الانتخابات وفق القوائم النهائية للمرشحين وبطاقة التصويت كالتالي:

- 4 مرشحين على مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء

حمدى الجزار وحصل علي منصب النقيب

عبداللطيف البلشي

علاء جودة

محمد غريب

- 9 مرشحين على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة الأطباء:

أحمد العيوطي

أحمد سعيد عثمان وحصل علي المقعد

السيد عبد الستار

رجب فتوح هريدي

عماد تبع

فوزي عبد الله

محمد عجلان وحصل علي المقعد

محمد کمال

مصطفى العزب

- 6 مرشحين على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة الأطباء:

إبراهيم الغريب

أسماء بيان

أميرة الجمال

فاتن سلامة

هشام سعید محمدي وحصل علي المقعد

يسرى زكريا وحصل علي المقعد