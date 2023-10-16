محمد سعد عبدالحفيظ: الضمير الإنساني انتصر للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ما حدث في الصحافة أو الإعلام الغربي في أول وثاني وثالث يوم من أحداث غزة، كانت تتأثر بالسردية الإسرائيلية، وهي سردية الحكومات الغربية، ولكن في نهاية المطاف الضمير الإنساني يفرض نفسه، والرأي العام العالمي تغير عندما بدأت إسرائيل في عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

الإعلام العربي نقل حقيقة ما يحدث

وأضاف «عبدالحفيظ»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الإعلام العربي نقل للرأي العام الدولي حقيقة ما يحدث على الأرض، وبدأت الأصوات العربية في الظهور على الإعلام الغربي توضح الصورة.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الوعي العام الغربي بدأ أمام المشاهد التي ظهرت في غزة بالتحرك، كما بدأت ضغوط الشارع والتي ترتب عليها قرارات بحظر التظاهر في أكثر من دولة، وكأنها والعدم سواء، ولاسيما في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فالناس تظاهرت دعما لحق الفلسطينيين.

العالم انتبه لجريمة إسرائيل

ولفت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن هناك أصواتاً أخرى ظهرت من خارج أوروبا وأمريكا من خلال حكومات وليست شعوباً، ولا سيما في كولومبيا والقارة الأفريقية، ومن ثم انتبه العالم بأن هناك جريمة تحدث في أرض فلسطين.