تعرف على أماكن مكاتب الصحة بالشرقية.. يتوفر بها مصل الإنفلونزا

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية، لمن يريد الحصول عليه، تجنبا للإصابة بالإنفلونزا خاصة مع اقتراب موعد فصل الشتاء.

مكاتب الصحة التي يتوفر بها مصل الإنفلونزا الموسمية

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح لـ«الوطن» أن مكاتب الصحة التي يتوفر بها مصل الإنفلونزا الموسمية بمحافظة الشرقية هي:

- ديوان مديرية الصحة مركز التطعيم الدولي

- بلبيس مكتب صحة أول

- الحسينية - المركز الطبي

- أبوحماد - المركز الطبي

- كفرصقر - المركز الطبي

- العاشر - المركز الطبي بالمجاورة 46

- أبوكبير- المركز الطبي

- القنايات - المركز الطبي

- منيا القمح - مكتب الصحة

- فاقوس - المركز الطبي

- ديرب نجم - مكتب الصحة

الإنفلونزا الموسمیة عدوی فیروسیه حادة

وقال مسعود إن الإنفلونزا الموسمية عدوی فیروسیة حاده يسببها احد فيروسات الإنفلونزا ويمكن أن يوفر لقاح الإنفلونزا حمايةً للبالغين الأصحاء حتى عندما لا تتطابق الفيروسات المنتشرة تماما مع فيروسات اللقاح.

وأشار إلى أن موانع لقاح الانفلونزا الرباعي هي:

- الحساسيه المفرطه من البيض ومكوناته

- الحساسيه المفرطه من جرعه سابقه من نفس اللقاح او ای لقاح انفلونزا آخر

-الاطفال اقل من 6 شهور

- في حاله الاعياء الحاد او ارتفاع درجة حرارة الجسم استشر طبيبك فربما تحتاج الى تاجيل الجرعه

وأضاف، أن اللقاح رباعي يشتمل على 4 سلالات من فيروس الانفلونزا المتوقع انتشارها، ويكون اللقاح على النحو التالي

- بداية سن التطعيم: 6 شهور

- 6 شهور الى 9سنوات ولم تؤخذ الحقنه كامله وتكرر بعد شهر

-من سبق له التطعيم أو أكبر 9 سنوات تأخذ الحقنة كاملة ولا تكرر