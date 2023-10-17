حدث في مثل هذا اليوم.. ميلاد سليمان عيد ووفاة «عميد المسرح العربي»

أحداث كثيرة شهدها يوم 17 أكتوبر على مدار السنوات الماضية، سواء في تحديد أيام عالمية للاحتفال بها، أو ميلاد ووفاة فنانين مشاهير؛ لذا ومع بداية الساعات الأولى من يوم 17 أكتوبر، نستعرض عدة أحداث شهدها هذا اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم.. ميلاد الفنان سليمان عيد

من ضمن الأحداث التي شهدها يوم 17 أكتوبر على مدار السنوات الماضية هو ميلاد الفنان المصري الشهير سليمان عيد، الذي وُلد عام 1968، بحي الكيت كات بمحافظة الجيزة، واشتهر بتقديمه للأدوار الكوميدية، التي كان أبرزها شخصية «جابر» في فيلم «عسكر في المعسكر» بطولة الفنان محمد هنيدي وماجد الكدواني، كما قدم عديد من الأدوار الأخرى التي اتسمت أيضًا بالطابع الكوميدي.

وسبق للفنان سليمان عيد في أغسطس الماضي الاحتفال بزفاف نجله بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «فرحتي النهارده ما تتوصفش حابب أشكر كل أهلي وأصحابي وحبايبي النجوم اللي شرفوني ونورني وفرحتي كملت بوجودهم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير».

ميلاد الفنان محمد لطفي

كما حدث في مثل هذا اليوم أيضًا عام 1968 ميلاد الفنان المصري محمد لطفي، بالإسكندرية، والذي عرف بتنوع الأدوار التي يقدمها، فقدم عديد من الأدوار الكوميدية، منها مشاركته في فيلم «عيال حبيبة» بطولة كل من الفنان حسن حسني وحمادة هلال ورامز جلال وغادة عادل، كما قدم أدوار الأكشن والإثارة مثل مشاركته في فيلم «حملة فرعون» بطولة الفنان عمرو سعد، وأيضًا أدوار الدراما مثل مشاركته في فيلم «بيكيا» مع الفنان محمد رجب.

وجسد الفنان محمد لطفي 3 شخصيات مختلفة في السباق الرمضاني الماضي، إذ قام بأداء دور «شداد» في مسلسل «عملة نادرة»، وكانت المرة الأولى التي يجسد فيها دور الصعيدي، أما في مسلسل «كشف مستعجل» ظهر بدور مطرب غربي، وفي مسلسل «رمضان كريم» كان تكملة للجزء الأول، وفقًا لحديثه خلال استضافته على شاشتي «الحياة» و«دي إم سي» وتغطية خاصة لفاعليات مهرجان الدراما.

وفاة المُلحن المصري منير مراد

وفي مثل هذا اليوم أيضًا توفى المُلحن المصري منير مراد، عام 1981، عن عمر ناهز الـ59 عامًا؛ إذ وُلد عام 1922، والتحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن، كما عمل في العديد من الأفلام كمساعد مخرج، وبعدها بدأ في تلحين العديد من الأغاني في الأفلام، ومن أشهرها «حاجة غريبة، دبلة الخطوبة، أول مرة تحب، ضحك ولعب وجد وحب»، كما قام ببطولة عدد من الأفلام، منها «أنا وحبيبي، موعد مع إبليس، نهارك سعيد»، لكنه قرر بعدها أن يضع كل تركيزه في التلحين.

وسبق أن قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، في أغسطس العام الماضي، الاحتفال بمئوية الفنان الراحل منير مراد، خلال فعاليات الدورة الـ38 التي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

وفاة الفنان المصري يوسف وهبي

كما شهد يوم 17 أكتوبر عام 1982 وفاة الفنان المصري يوسف وهبي، المُلقب بـ«عميد المسرح العربي»، عن عمر ناهز الـ84 عامًا؛ إذ وُلد عام 1898، بمحافظة الفيوم، ويعتبر أحد الرُوَّاد الأوائل في مجالي السينما والمسرح في مصر والوطن العربي، وعلى الرغم من تنوع الأدوار التي قدمها، إلا أنه اشتهر بأدوار القوة والحزم وأحيانًا الشر، وكان أكثر ما يميزه أنه يحفظ أدواره بمجرد النظر إليها، وهو ما أوضحه الفنان أحمد سلامة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة».

اليوم العالمي للقضاء على الفقر

كما يوافق اليوم 17 أكتوبر الاحتفال باليوم العالمي للقضاء عن الفقر، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم والحوار بين من يعيشون في فقر وبقية أطياف المجتمع، ويكون تحت شعار «الكرامة للجميع»، بحسب ما جاء في «BBC».