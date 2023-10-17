عاجل.. أول تعليق من السباح المصري سامح هريدي بعد دعمه لفلسطين وحذف صوره من الاتحاد الدولي

أصبح السباح المصري عبدالرحمن سامح هريدي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالأونه الأخيرة، وذلك بعدما قام بدعم فلسطين خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 50م فراشة بكأس العالم للسباحة، ليتعرض للعديد من الأزمات ويتمسك موقفه في مساندة القضية الفلسطينية.

عبدالرحمن سامح يتوج بذهبية بطولة العالم

تم تتويج البطل المصري بالمركز الأول في سباق 50م فراشة بكأس العالم للسباحة، بزمن قدره 23:04 ثانية، ليفاجئ الجميع خلال كلمته أثناء التتويج برفضه الاحتفال بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية.

وقال عبدالرحمن سامح في تصريحات لموقع sos الخاص بأخبار السباحة حول العالم: «إخواتي بيتقتلوا في فلسطين، وأرفض الاحتفال، وقد تمت مهاجمتي طوال الأسبوع بسبب دعمي لأخواتي ولكني سوف أستمر فى ذلك».

الإتحاد العالمي للألعاب المائية يحذف صور البطل

وقام الاتحاد العالمي للألعاب المائية (السباحة) بحذف صور البطل المصري عبد الرحمن سامح، بسبب موقفه الداعم لفلسطين، وذلك بعدما نشر صور جميع الأبطال المتوجين بالميداليات، في بطولة كأس العالم للسباحة المقامة باليونان .