إنجازات 10 سنوات.. كيف ساهمت قناة السويس الجديدة في خطة التنمية؟

تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز بين ملتقى 3 قارات، وتمتد سواحلها أكثر من 2000 ميل بحري، وتطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر وتربطهما قناة السويس، التي تعد من أهم الشرايين الملاحية العالمية التي تربط الشرق بالغرب.

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ افتتاح قناة السويس الجديدة جرى افتتاحها في 6 أغسطس 2015، بعد حفرها في زمن قياسي «عام واحد فقط».

وتابعت الحكومة في بيانها، أنّ إنشاء قناة جديدة موازية جاء في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، وتقليل زمن عبور السفن المارة، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة لمرور السفن، في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.

ويأتي افتتاح القناة الجديدة ارتباطًا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ما يرفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي، ويقلل تنافسية القنوات البديلة، ويرفع درجة الثقة في استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ما ينعكس على زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية، وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.