تعرف على تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس للمواطنين الراغبين في شراء شهادة ادخار العديد من البرامج التي تختلف تفاصيلها وفقاً لكل برنامج، من ضمن تلك البرامج شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك قناة السويس والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الثلاثية

- يحصل الأفراد الطبيعيون على الشهادة.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك قناة السويس 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- فيما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات.

- وبالنسبة للعائد يكون ثابتاً طوال فترة الشهادة.

- كما يتم دفع العائد شهريا أو ربع سنوياً أو سنوياً.

- يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

المستندات المطلوبة

- يجب إحضار طلب إصدار الشهادة الادخارية وذلك بالنسبة للعملاء الحاليين.

- أما العملاء الجدد يجب إحضار مستندات فتح حساب، بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية.