جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق طرقا في الضفة.. ويقتحم قرى شرق جنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الطرق الفرعية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية، بالسواتر الترابية، واقتحمت قرى شمال شرق جنين، وحولت منازل إلى نقاط عسكرية، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

الاحتلال يغلق الطريق الرابط بين يعبد ومريحة والبوابة الغربية

وذكرت مصادر أمنية لـ«وفا»، أنَّ الاحتلال أغلق الطريق الرابط بين يعبد ومريحة والبوابة الغربية بالسواتر الترابية.

في سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية جلبون وسط إطلاق كثيف من الرصاص تجاه المنازل، ونشرت فرقة مشاة بعد أن حولت سطح منزلي المواطنين جهاد وخليل أبو الرب إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما اقتحمت تلك القوات قرى فقوعة، وعربونة، والجلمة شمال شرق جنين، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.