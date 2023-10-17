إحالة 15 موظفا متغيبا عن العمل للتحقيق في الدقهلية

أجرى متولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، جولة مرورية للتفتيش والمتابعة الميدانية بمختلف الإدارات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية ومراكز الشباب، لمتابعة سير العمل ومدى انتظامه، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها المنظومة الصحية.

إحالة 15 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان له، اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل، داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز أو المدينة، وضرورة الانضباط والالتزام الوظيفي.

وأشار متولي عبدالعال، إلى أنه بتفقد عدد من المصالح الحكومية من وحدات صحية ومراكز شباب وعدد من الإدارات، وبالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف، جرى إحالة 15 موظفا بمجلس المدينة في مختلف الإدارات والمصالح الحكومية، إلى التحقيق، لعدم تواجدهم وتغيبهم خلال أوقات العمل الرسمية، وجرى عمل مذكرة تفصيلية بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

استمرار المتابعة الميدانية في بني عبيد

وشدد «عبد العال» على استمرار المرور والمتابعة الميدانية، للتفتيش على كل المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز، للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأة، لتقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية.