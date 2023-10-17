اشتراطات مطلوبة لشغل وظائف سكرتير عام بالمحليات

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار تلقي طلبات التقديم لشغل الوظائف القيادية حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى ومنها 8 وظائف فى منصب سكرتير عام، ويتم التقديم عبر الموقع الرسمى لوزارة التنمية المحلية من هنا، وحددت الوزارة عدد من المهارات المطلوبة فى المتقدمين لشغل الوظيفة ومنها.

مهارات مطلوبة لشغل الوظائف

- القدرة على القيادة والتوجيه

- القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ

- القدرة على قيادة فريق عمل

-القدرة على اكتشاف الابتكار والإبداع لدى المرؤوسين

- القدرة على إدارة الوقت

شروط الوظيفة

- كما يشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة بالمستوى الوظيفى الأدنى له مباشرة، أوقضاء مدة مقدارها 19 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- الحصول على مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- مقترح تطوير الوظيفة وكتابة المقترح على الكمبيوتر

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها فى حالة الندب

- صورة من تقارير تقويم الأداء من آخر عامين

- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أو البعثات

- 4 صور شخصية

- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية

مستندات المتقدمين من خارج الجهاز الإدارى

- شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات

- ما يفيد القيد بعضوية النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لا تقل عن 19 عاما لوظيفة من الدرجة الممتازة، و18 عاما للتقدم لوظيفة من الدرجة العالية، و17 عاما للتقدم لوظيفة من درجة المديرالعام.