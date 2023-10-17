حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع في الغربية وكفر الشيخ

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود محافظتي كفر الشيخ والغربية حول مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

يأتي ذلك في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي انطلقت يوم السبت الماضي في جميع الأسواق، وتستمر على مدار 6 أشهر بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية، والصناعات.

حملات ميدانية

وقال التقرير إنه في محافظة الغربية، تواصل أجهزة المحافظة متابعة تطبيق المبادرة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال متابعة الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء، وخاصة الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق.

توافر السلع في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، تقوم أجهزة المحافظة بمتابعة السلاسل والمعارض التجارية و«الهايبر ماركت» لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، والتأكد من توافر السلع.