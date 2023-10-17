إنجازات 10 سنوات.. تفاصيل خطة استراتيجية لتحقيق طفرة في المواني البحرية

تعمل الدولة المصرية جاهدة على تطوير المواني، وبلغ عددها عام 2022، حوالي 55 ميناء منها 18 ميناء تجاريًا و37 تخصصيًا، وجارٍ إنشاء 3 موانٍ جديدة، وهي: «جرجوب - أبوقير بالبحر المتوسط - رأس بناس بالبحر الأحمر»، ما يشير إلى قوة البنية التحتية للنقل البحري في مصر.

دعم الاقتصاد القومي

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتطوير النقل البحري 2030 لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور المواني البحرية في دعم الاقتصاد القومي.

خطة لإنشاء 46 مشروع نقل بحري

ولتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور المواني البحرية في دعم الاقتصاد القومي، وضعت الدولة خطة لإنشاء 46 مشروع نقل بحري بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 54.4 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تنفيذ 16 مشروعًا منها بإجمالي تكلفة 15.8 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 30 مشروعًا بتكلفة 38.6 مليار جنيه، كما تم وضع خطة لتنفيذ 17 كيلومتر رصيف بحري بتكلفة 30 مليار جنيه لخدمة التجارة الدولية وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن.