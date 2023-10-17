حفل تخرج لطلاب النقد الفني بأكاديمية الفنون غدا

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، تنظيم حفل تكريم خريجي دبلوم المعهد العالي للنقد الفني قسمي (النقد - التذوق) للعام الدراسي 2022- 2023، يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر2023 في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة ثروت عكاشة بمقر المعهد العالي للنقد الفني بالجيزة.

موعد حفل أكاديمية الفنون

وأضاف بيان صادر عن أكاديمية الفنون، أنّ معهد النقد الفني برئاسة الدكتورة رانيا يحيى حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2023- 2024، وكذلك حفل تكريم خريجي المعهد العالي للنقد الفني للعام الدراسي 2023، وذلك بحضور رئيسة الأكاديمية وأساتذة المعهد.

وكانت الأكاديمية استقبلت خلال الأيام الماضية دفعة جديدة من حملة المؤهلات العليا للالتحاق بمعهد النقد الفني بقسمي النقد والتذوق، وانتهت من إجراء الكشف الطبي للمتقدمين وعقدت امتحانات القبول إلى جانب مقابلات شخصية مع المتقدمين، على أن تبدأ الدراسة بالمعهد ابتداء من يوم الأحد المقبل.

ويضم معهد النقد تخصصات: النقد السينمائي والتليفزيوني، النقد الموسيقي، النقد الأدبي، ونقد فنون الأداء الحركي، ونقد الفنون التشكيلية، وفلسفة الفن وعلومه.