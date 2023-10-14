أكاديمية الفنون تدعو السيدات إلى الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي

أكدت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، دورها في المشاركة المجتمعية، ودعت السيدات إلى الحرص على الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي.

وقالت الأكاديمية، في بيان، إنه في إطار حرص أكاديمية الفنون على المشاركة المجتمعية في المبادرات المهمة، فإنها تدعو السيدات إلى ضرورة الحرص على الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي، حيث أن أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه.

شهر التوعية بمخاطر سرطان الثدي

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، في إطار المبادرة، وذلك في أماكن التجمعات لاستهداف السيدات من سن 18 سنة.

وأشارت الوزارة إلى تواجد وحدات صحة المرأة في عدد من الأماكن من بينها جامعة عين شمس وجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 15 حتى 19 من الشهر الجاري، وبجوار إحدى المصانع في مدينة السلام، خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبرالجاري.

كما ستتواجد وحدة صحة المرأة المتنقلة بمصلحة الضرائب العقارية بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من يوم 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وكذلك تواجد وحدة صحة المرأة على هامش فعاليات معرض «أزمة – فرصة» بإدارة الأزمات للقوات المسلحة يوم 22 أكتوبر، وعلى هامش فعاليات التوعية بصحة المرأة والمُقامة بالتجمع يوم 28 من الشهر ذاته.

الوحدات المتنقلة

وأكدت وزارة الصحة في بيان سابق إلى أن الوحدات المتنقلة مجهزة لتقديم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها.