11 محافظة تستعد لمواجهة الأمطار اليوم.. تطهير مخرات السيول وغرف عمليات

تكثف عدة محافظات ومدن في الوجه البحري والسواحل الشمالية استعداداتها لاستقبال الأمطار، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ضمن توقعاتها لحالة الطقس اليوم.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتستعرض «الوطن» خريطة سقوط الأمطار ضمن حالة الطقس اليوم، وخطط المحافظات والمدن لمواجهة تداعيات اضطرابات الأحوال الجوية.

حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس اليوم من المقرر أن تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء ومدن القناة.

استعدادت المحافظات لمواجهة الأمطار

وإتخذت المحافظات التي تشهد سقوط أمطار خلال الفترة الحالية، عدة قرارات لمواجهة طوارئ الطقس، خصوصًا محافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد للقصوى، حيث تتابع غرفة الأزمات والعمليات توقعات الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية أولًا بأول، كما نشرت سيارات الصرف الصحي لسحب مياه الأمطار فور سقوطها تجنبًا لتراكمها وحدوث أزمة مرورية.

ونصحت المحافظة، خلال بيان لها، المواطنين بالحيطة والحذر خلال القيادة أثناء سقوط الأمطار، وعدم الوقوف على شنايش الأمطار، أو أسفل منازل ومبان متهالكة وقديمة، أو قرب الأشجار.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في مطروح منع خروج اليخوت حرصًا على سلامة المواطنين، كما أعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد للقصوى، تحسبًا لسقوط الأمطار، والتعامل معها وسحب تراكماتها من الشوارع فور سقوطها بالتعاون بين مختلف الأجهزة، خصوصًا على الطريق الدولي الساحلي «مرسى مطروح/ الإسكندرية».

وفي البحيرة، أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، فضلًا عن انعقاد غرفة العمليات وإدارة لأزمات على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات حول تراكم مياه الأمطار أو تداعيات حالة الطقس، فيما وجه المحافظ بسحب مياه الأمطار من الشوارع أولًا بأول.

إعلان حالة الطوارئ وانعقاد غرف العمليات

واتخذت محافظات الوجه البحري ومدن السواحل الشمالية عدة إجراءات استعدادًا لسقوط الأمطار، والتي تمثلت في الآتي:

- تطهير مخرات السيول، والصفايات وخطوط صرف مياه الأمطار.

- تطهير المجاري المائية والترع والمصارف، وإزالة التعديات عليها.

- صيانة محطات الصرف الزراعي والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

- عقد غرف العمليات المركزية والمتابعة مع الأرصاد الجوية أولًا بأول.

- صيانة أعمدة الإنارة، وأسلاك الضغط العالي، والمحولات الكهربائية.

- صيانة سيارات كسح المياه للتأكد من جاهزيتها لحسب وشفط الأمطار.

- مراجعة اليفط والإعلانات وإزالة المتهالك منها تجنبًا لسقوطها.

تحذيرات للمواطنين للتعامل مع الأمطار

وأصدرت محافظات البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، بيانا للمواطنين، تضمن بعض النصائح للتعامل مع موجة الطقس السيئ إذ وجهت بإتباع الآتي:-

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق السريعة.

- استخدام كشافات إضاءة السيارة أثناء الأمطار.

- عدم النظر من النوافذ أثناء الأمطار والبرق.

- عدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية والمنازل القديمة.

- ترك مسافة آمنه بين السيارات أثناء القيادة في وجود الأمطار.

- عدم لمس أعمدة الإنارة أثناء الأمطار.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وفيما يخص خريطة سقوط الأمطار اليوم فإنّه من المتوقع أن تشهد 21 محافظة ومدينة اليوم الثلاثاء والتي تضم الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، والسلوم، وسيدي براني، وشماس، والرخم، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين، ومارينا، وسيدي كرير، وبرج العرب، ومدينة الحمام.