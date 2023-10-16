«الصرف الصحي» بالإسكندرية: 138 سيارة في الشوارع للتعامل مع الأمطار

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنّ الشركة تلقت إخطارًا بسقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية، أمس الأول، إذ سقطت أمطار متوسطة وخفيفة ومتقطعة.

استعداد شركة الصرف الصحي

وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على قناة الأولى والفضائية المصرية: «أمس كانت هناك أمطار متوسطة ووصلت إلى غزيرة على معظم الأحياء في المحافظة، ورفعت درجة استعداد شركة الصرف الصحي لمواجهة الأمطار».

تجمعات مياه الأمطار

وتابع: «تم نشر سيارات شركة الصرف الصحي لشفط المياه بإجمالي 138 سيارة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وهناك متابعة دقيقة بصفة دورية من أجل التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع، من أجل التعامل مع التغيرات المناخية التي تواجهها المحافظة».

وواصل: «هذه ثالث مرة يحدث فيها تغيرات مناخية في الإسكندرية، ونشهد تغيرات مناخية وسقوط أمطار في توقيت غير التوقيتات المعتادة، لكننا نتابع الأحوال الجوية بصفة مستمرة ونستعد بشكل كامل».