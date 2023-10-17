سبب رفض مجلس الأمن لمشروع وقف إطلاق النار في غزة.. 6 دول رفضت التصويت

تطورات جديدة شهدتها القضية الفلسطينية خلال الساعات الماضية، إذ فشل مجلس الأمن في الموافقة على مشروع قرار روسي يهدف إلى وقف إطلاق النا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة بناءً على دواع إنسانية، ولكنه لم يحقق الأصوات اللازمة للتمرير في المجلس، لأن عدد الأصوات المطلوبة هو تسعة من أصل 15 عضوًا في المجلس، إلا أن المشروع لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب للتأييد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مجلس الأمن غزة

وحصل مشروع روسيا على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة أصوات معارضة، في حين امتنع 6 أعضاء من مجلس الأمن عن التصويت.

ويوم الجمعة، قدمت روسيا مسودة النص التي تدعو أيضًا إلى إطلاق سراح الرهائن وتوفير المساعدات الإنسانية وتأمين عمليات الإجلاء الآمنة للمدنيين المحتاجين، وفي النص الذي قدمته روسيا، تم إدانة العنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، دون ذكر اسم حركة حماس.

قلق شديد إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة

وفاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، أعرب عن أسفه لوجود «رهائنية» للوفود الغربية في المجلس، وذلك في إشارة إلى عدم تمرير مشروع القرار الروسي.

نيبينزيا أضاف بقلق بالغ أنهم يشعرون بالقلق الشديد إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تحدث في غزة.

وأعربت لانا نسيبة، مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن، عن رأيها بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يعاني في قطاع غزة، وأكدت نسيبة أن المدنيين في غزة يواجهون حربًا هوجاءً حيث لا يوجد لهم ملاذ آمن، وشددت على ضرورة إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط.