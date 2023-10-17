إنجازات 10 سنوات.. مصر تحتل المرتبة الـ41 في مؤشر جودة خدمات النقل البحري

احتلت مصر المرتبة الـ41 من بين 141 دولة في مؤشر جودة خدمات النقل البحري الفرعي عام 2019 من مؤشر التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحسنت مكانتها لتحرز 62.6 نقطة عام 2019 مقارنة بـ60.8 نقطة عام 2018.

إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كيلو مترًا

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه في إطار خطة تطوير المواني البحرية التي تشمل إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كيلومترًا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية إلى 76 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا وكذلك تعميق الممرات الملاحية، تم الانتهاء حتى عام 2023 من تنفيذ عدد من المشروعات، ويتقدم العمل في العديد من المشروعات الأخرى.

وجاءت تكلفة أهم المشروعات كالتالي:

- قيمة إنشاء 46 مشروع نقل بحري في الخطة التي وضعتها الدولة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور المواني البحرية في دعم الاقتصاد القومي بلغت 54.4 مليار جنيه.

- تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بميناء الإسكندرية الكبير بلغت 9.4 مليار جنيه.

- قيمة العقود التي تم توقيعها في أغسطس 2022 لتوطين وتوريد عدد 40 قطارًا للخطين الثاني والثالث للمترو، كما ستقوم الشركة بأعمال الصيانة خلال فترة الضمان لمدة (سنتين)، كما ستقوم بأعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعمرة جسيمة واحدة لكل قطار، 12.7 ألف سفينة.