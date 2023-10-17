محلل سياسي: رد فعل إسرائيل على «طوفان الأقصى» دلالة على فشل استخباراتي

قال أحمد زكانة الكاتب والمحلل السياسي، إنّ ما يحدث في غزة جريمة حرب واضحة المعالم بكل أركانها وكارثة ومقدمة لما هو أسوأ، مشددًا على أن ما تفعله إسرائيل في الفترة الماضية تعبر عن فشلها الاستخباراتي والعسكري، وأن القيادة الإسرائيلية في حالة فشل كامل وواضح.

إسرائيل لا تمتلك بنك أهداف واضح لدى المقاومة كي تقصفه

وأضاف زكانة، في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل لا تمتلك بنك أهداف واضح لدى المقاومة كي تقصفه، فقد قصفت مقار تابعة لحركة حماس وحركة الجهاد الحماسي في اليوم الأول لمدة 5 دقائق وانتهى الأمر، ولكن ما تقوم به الآن يعبر عن ضعف في المعلومات وبنك الأهداف.

إسرائيل تحاول الضغط على حركات المقاومة

وتابع الكاتب والمحلل السياسي: «إسرائيل تحاول الضغط على حركات المقاومة من خلال تكثيف الضربات العشوائية ومحاولة للدفع بالتهجير القسري لجموع الشعب الفلسطيني إلى سيناء، فقد أصبح المشروع واضحا ويجب أن تتحرك على صعيده الدول العربية، لأن هذا الأمر متصل بالأمن القومي العربي».