أعلنت وزارة الإسكان فتح باب تحويل الحجز إلى المشروعات المتوفر بها وحدات، من خلال رابط تحويل حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل في 5 محافظات، من أجل الحاجزين ضمن برامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل، خاصة بعد عدم سحب مقدم الحجز ولم تكن هناك أسبقية في التحويل أو تخصيص وحدات سكنية.

رابط تحويل حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل في 5 محافظات

وحددت الوزارة رابط تحويل حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل في 5 محافظات، من هنا من أجل التقديم علي تحويل حجز الشقق على أن يكون التحويل لأول مرة ولم يسبق له التحويل ويتسمر التحويل حتى الثلاثاء 24 أكتوبر.

ويأتي التحويل في 5 محافظات في الوحدات السكنية من ضمنها:

- محافظة الجيزة: في مدينة حدائق أكتوبر يجري التحويل إلى الوحدات في نفس المدينة غرب المطار وسعر الوحدة بها من 247.5 الف جنيه إلى 341 ألف جنيه

أماكن التحويل في المحافظات

- محافظة بني سويف: من مركز بني سويف أما جامعة النهضة إلى مركز بني سليمان خلف الشونة أو إى مدينة العلالمة بـ184 ألف جنيه

- محافظة المنوفية: من قويسنا وأشمون إلى مدينة السادات بـ197 ألف جنيه

- محافظة الغربية من سمنود وبسيون إلى محافظة المنوفية في مدينة السادات ب197 ألف جنيه

خطوات التحويل

- الدخول على رابط التحويل

- اختيار مركز خدمة المواطنين، واختيار الطلبات، واختيار تعديل الرغبات في حجز الوحدة السكنية واختيار تحويل الوحدة إلى الموقع المحدد لكل محافظة

- تحميل نموذح التحويل من الموقع وتحريره وتوقيعه وإعادة تحميله

- في حالة القبول يرجى التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الرسوم المحددة في خلال 15 يوما.