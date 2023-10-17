محافظ القاهرة يوجه بشن حملات لمراقبة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لشن حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ «مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وضع الأسعار في مكان واضح

وشدد محافظ القاهرة على مراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

حملات مكثفة

وفى سياق متصل، شنت أحياء عين شمس، وحلوان، والمعصرة، والوايلي، وروض الفرج، والساحل، والمقطم، والبساتين، والنزهة، والسلام اول، وطرة بحملات مكثفةعلى الأسواق ومنافذ «المواطن أولًا» والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.