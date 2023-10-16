ماذا تعرف عن مركز معلومات شبكات مرافق محافظة القاهرة؟.. خبرة 35 عاما

تسعى محافظة القاهرة إلى تحقيق رؤية مصر 2030، ويعد مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة من المراكز الرائدة في مصر ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويساهم في تحقيق تلك الأهداف إذ يوفر قاعدة بيانات متكاملة حول شبكات المرافق يساعد على الاستفادة منها على المستوى القومي والأمني والاستثماري.

ومن أبرز المعلومات عن مركز معلومات شبكات القاهرة وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلي:

- 10 مراكز معلومات بالمحافظات ساهم في إقامتها ومنها الجيزة، البحر الأحمر، الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الفيوم، بني سويف وجار العمل على استحداث مركز في قنا.

- إنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان 2026.

- كشف المرافق في مثلث ماسبيرو ومشروعات إقامة كباري المنطقة الشمالية ومدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع القاهرة التاريخية.

- تقديم خدمات في مختلف الأعمال وإنشاء قاعدة بيانات ب GPS.

خبرة لكل المحافظات

- نقل خبرات أكثر من 35 عاما لكل محافظات مصر وأيضًا على المستوى الدولي.

- دور رئيسي في المشروعات القومية التي تشهدها القاهرة مثل محور جيهان السادات ومسار المونوريل.

- المساهمة في قطاع التحول الرقمي لربط الجهات الحكومية والإدارية بأحياء القاهرة.

مرافق باطن الأرض

- قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وكلما هو موجود من مرافق وإنشاءات بباطن الأرض.

- التحديث المستمر لكل البيانات.

- امتلاك مركز تدريب متكامل بشأن الأعمال المساحية ونظم المعلومات.