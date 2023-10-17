القائمة الكاملة لأسعار السلع في مبادرة التخفيض وأماكن بيعها بالمحافظات

تشهد أسعار السلع الغذائية انخفاضًا مستمرًا كل يوم، وذلك بعد انتشار مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، فضلًا عن فتح مئات المنافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، حيث تتراوح نسبة التخفيضات من 15% وتصل حتى 30%، إضافة إلى تخفيض على أسعار اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 15%.

وتستعرض «الوطن» القائمة الكاملة لأسعار جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية وأماكن بيعها في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار السلع الغذائية

وانخفضت أسعار السلع الغذائية في مصر الآن انخفاضًا ملحوظًا بعد انطلاق مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، حيث تراجع سعر كيلو السكر 13 جنيهًا دفعة واحدة فضلًا عن تراجع أسعار الأرز والدقيق والفول والعدس والزيت والجبن والألبان وغيرها من المواد الغذائية الأساسية والاستراتيجية.

وجاءت قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر 2023 كالتالي:

- سعر كيلو السكر.. يتراوح بين 25 حتى 27 جنيهًا.

- سعر زجاجة الزيت.. تتراوح بين 30 حتى 45 جنيهًا بحسب الوزن.

- أسعار العدس المجروش.. يتراوح بين 36.5 حتى 40 جنيهًا.

- أسعار الأرز الأبيض اليوم.. تتراوح بين 18 حتى 20 جنيهًا.

- سعر اللبن.. يتراوح بين 14.90 حتى 27.90 جنيه حسب الوزن.

- سعر علبة الجبن المثلثات.. 8 جنيهات.

- سعر عبوة الجبنة.. يتراوح بين 14 حتى 30 جنيهًا حسب الوزن.

- سعر المكرونة.. يتراوح بين 7.5 حتى 17 جنيهًا حسب الوزن.

- سعر الشاي.. 44 جنيهًا.

- سعر الدقيق.. يتراوح بين 18 حتى 20 جنيهًا.

- سعر السمنة.. يتراوح بين 42 حتى 97.5 جنيهًا حسب الوزن.

- سعر الدواجن المجمدة.. 85 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي.. 160 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم السودانية.. 220 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البلدية الحية.. 240 جنيهًا.

أماكن بيع السلع الغذائية المخفضة

وتتوافر السلع الغذائية المخفضة في المعارض الآتية بجميع المحافظات:

- فروع سوبر ماركت كازيون.

- فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- فروع معارض أهلًا مدارس.

- بعض المعارض الغذائية التي أنشأتها المحافظات.