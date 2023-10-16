محافظة القاهرة: إزالة تعارضات مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة والمتواصلة لإزالة كافة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي والذي يتم تنفيذه حاليا بنطاق حي المعادي وطره طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكدت نائب المحافظ على سرعة انتهاء إزالة كافة تعارضات محور امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل، ومتابعة التطوير و تذليل كافة التحديات، وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.

تنفيذ قرار إزالة

وفي سياق متصل، قامت المهندسة جيهان جادو، رئيس حى طرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى وقسم شرطة المعادى والأجهزة التنفيذية بالحي بتنفيذ قرار إزالة بكورنيش النيل لأحد تعارضات المشروع، حيث تم إزالة استراحة بهيكل معدني وطوب وسقف معدني كليا، وجاري استكمال الأعمال التزاما بالجدول الزمني للمشروع.