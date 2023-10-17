المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي اتحاد الناشرين المصريين

عقد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لقاء مع اتحاد الناشرين المصريين، في مقر حملته الانتخابية، في ضوء الاستعداد لحملته الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وكشفت منى الشماخ، أمين الإعلام بحزب المصري الديمقراطي لـ«الوطن»، تفاصيل اللقاء، قائلة إنّه شهد الحديث عن أهم المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة النشر في مصر، وطرق وآليات التغلب عليها، وذلك بحضور عدد من قيادات حملة المرشح الرئاسي، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين.

فريد زهران يتلقي وفدا من التنسيقية

ومن جهة أخرى، استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يتبناها المرشح فريد زهران في خطابه وبرنامجه الانتخابي، والتي ناقشه فيها أعضاء التنسيقية عبر طرح العديد من الأسئلة بشأن رأيه بشكل عام في الانتخابات حتى الآن، واستيضاح رأيه في ملفات الإصلاح السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي.

وأعرب المرشح فريد زهران، عن سعادته بلقاء وفد التنسيقية، وأجاب على العديد من الأسئلة والمداخلات المميزة من أعضاء التنسيقية، شرح فيها أسباب خوضه الانتخابات، وأهم ملامح برنامجه الانتخابي وأولويات البرنامج.