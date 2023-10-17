مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل واضح

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة «القاهرة للسلام 2023» هي مبادرة مصرية جاءت في إطار اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس الأمن القومي، موضحًا أن هناك رؤية وخارطة طريق لمعالجة تطورات الأوضاع التي تشهدها غزة والتوصل للحلول جذرية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في حل الدولتين.

مؤتمر إقليمي دولي

وأضاف «حليمة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن البيان الصادر عن هذا الاجتماع تضمن بندًا حول إطلاق عملية سلام حقيقة عبر مؤتمر إقليمي دولي يتم تناول فيه هذه التطورات وإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية.

الترحيب بالمبادرة المصرية

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه المبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يشمل القضية الفلسطينية بشكل كامل وجامع بحضور كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار، لأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي بشكل واضح.