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«الصحة الفلسطينية» تدعو مواطنيها للتبرع بالدم: اذهبوا للمستشفيات فورا

كتب:

هانى حسن
12:26 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية، دعت مواطنيها إلى التوجه الفوري لجميع المستشفيات وفروع جمعية بنك الدم في قطاع غزة للتبرع بالدم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة. 

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