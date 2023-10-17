«الصحة الفلسطينية» تدعو مواطنيها للتبرع بالدم: اذهبوا للمستشفيات فورا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية، دعت مواطنيها إلى التوجه الفوري لجميع المستشفيات وفروع جمعية بنك الدم في قطاع غزة للتبرع بالدم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.