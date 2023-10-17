«البيئة»: الطاقة المستدامة تعمل على ترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات

أوضحت وزارة البيئة، أن مفهوم الطاقة المستدامة قائم على تشجيع ودعم مشروعات الطاقة الشمسية، والتوسع في استخدامات جميع أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة لحماية البيئة من التلوث وتنميتها، والحفاظ على صحة المواطنين.

مصادر الطاقة المتجددة

وأشارت وزارة البيئة، في تقرير لها، أنه يجرى وضع المعايير والاشتراطات لمشروعات ومنشآت توليد الطاقة في المناطق العمرانية والمناطق الجديدة والتنسيق مع الجهات المختصة، بشأن العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث المحلية والعالمية لحماية البيئة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

إنتاج الوقود الأنظف

وأكدت «البيئة»، أن إدارة الوقود الأنظف تعمل على تشجيع العمل في المشروعات التجريبية، الخاصة بإنتاج الوقود الأنظف، بصفة خاصة الغاز الطبيعي، وكذلك تقديم العديد من الدراسات والأفكار الخاصة بالتوسع في إنتاج الوقود الحيوي من النباتات، والتوسع فيه بالمشروعات كافة التي تخدم البيئة، من حيث خفض الانبعاثات وترشيد استخدامات الطاقة واستبدالها بالطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ بعض المشروعات التي تستهدف استخدامات الطاقة النظيفة.