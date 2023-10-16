فرص عمل للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، عن توافر فرص عمل للمؤهلات المتوسطة بإحدى السلاسل التجارية وسلاسل المطاعم، برواتب مجزية.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط وكيفية التقديم، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

- مدير بقسم المنظفات ومستحضرات التجميل.

- مدير بقسم الجزارة والأسماك.

- مدير بقسم المجمدات.

- مدير بقسم الخضروات والفاكهة.

- مدير بقسم الأجهزة الكهربائية.

- مدير جودة.

- مدير أمن.

- مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات.

- مشرف بقسم الوجبات الجاهزة.

- مشرف بقسم الأسماك.

- مشرف بقسم الخضروات والفاكهة.

- سائق.

- موظف بإدارة الموارد البشرية.

- موظف بإدارة الحسابات.

- موظف بإدارة تكنولوجيا المعلومات.

- موظف بإدارة التصميم و الديكور.

- فني صيانة تبريد وتكييف.

- فني كهرباء معدات.

- فني نقاشة.

- فني سباكة.

مكان العمل: دمنهور.

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- ذكور و إناث.

- موقف واضح للتجنيد للذكور.

مميزات الوظيفة:

-رواتب مجزيه تحدد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي عائلي.

- تأمين اجتماعي.

- لا يوجد سكن للمغتربين.

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقديم للوظائف يجرى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/w4p1Lja9t2

يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات

فيما أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات.

الوظائف المطلوبة:

- مدير فرع «خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البيتزا».

- مساعد مدير فرع «خبرة لا تقل عن سنتين في مجال البيتزا».

- عضو فريق بيتزا.

أماكن العمل:

التجمع - الشروق

متطلبات الوظيفة:

- جميع المؤهلات «مؤهل عالٍ - متوسط».

- السن للوظائف الإدارية من 26 إلى 45 عاما.

- السن للوظائف عضو فريق بيتزا من 20 عاما.

- موقف واضح من التجنيد.

- التفرغ التام.

الحقوق والمميزات:

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة + الحافز الشهري.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

-عدد الساعات: 9 شيفتات متغيرة

- إجازات سنوية.

- تدريب مدفوع الأجر.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت الوزارة، أنه للتقديم على الوظائف يجرى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/g7Dy5Rt22D

عنوان التقديم للوظائف

60 شارع عبد الله العربي - الحى السابع مدينه نصر، يوم الخميس المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء.