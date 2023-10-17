«التنمية الثقافية» يكشف أسماء الفائزين بجوائز ملتقى الخط العربي

اختتم صندوق التنمية الثقافية ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي دورته الثامنة التي أقيمت تحت شعار «الخط والنصر»، وتحمل اسم الخطاط الراحل الشيخ محمد عبدالرحمن، وبحضور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الكاتب الصحفي محمد بغدادى قوميسير عام الملتقى، والخطاط الكبير خضير البورسعيدي وعدد من الفنانين والإعلاميين، ونظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

وفى كلمته رحب رئيس قطاع الصندوق بالفنانين المشاركين والضيوف، ووجّه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها الدائم والمستمر، كما وجّه الشكر للجهات المشاركة والفنانين وفريق العمل.

وقال الكاتب الصحفى محمد بغدادي، خلال كلمته، إنّها دورة استثنائية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي كانت محورنا الأساسي في هذه الدورة التي رصدت يوميات حرب الكرامة بأقلام كبار الخطاطين على صدر الصفحات الأولي لكبريات الصحف والمجلات، كما عرض بيانا عن فعاليات الملتقى التى شارك بها 181 فنانا من 16 دولة.

أعقب ذلك توزيع شهادات تقدير على الجهات المشاركة والمكرمين وضيوف الشرف، ومن المكرمين الفنان نور الدين كور (الجزائر)، الفنان عصام عبد الفتاح (مصر)، الفنان محمد طوسون (مصر)، الفنان مثنى العبيدي (العراق)، وضيوف الشرف: الفنانة سميرة الريامية (سلطنة عمان)، الفنان عبد السلام الريحانى (المغرب)، الفنان عصام ندا (مصر)، كما تم منح الفنانة الدكتورة نجاة فاروق مديرة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية شهادة تقدير، تلى ذلك تكريم لجان الملتقى الفرز والاختيار، لجنة التحكيم، واللجنة العلمية.

إعلان جوائز الملتقى

واختتمت الفعاليات بإعلان جوائز الملتقى، كما يلي.

مسابقة الاتجاه الأصيل وفاز بالجائزة الأولى الفنان بلال مختار، الجائزة الثانية حصل عليها الفنان عبد المنعم صبحى، وحصل الفنان مجدي إبراهيم حسين على الجائزة الثالثة.

ومسابقة التميز في الزخرفة حصلت عليها الفنانة شيماء عبد الكريم الزهري، وحصل الفنان مصطفى عبد المنعم على جائزة مسابقة التميز في الخطية الحديثة، أما جائزة التميز في الطباعة الرقمية فحصل عليها الفنان إيهاب محمد محمد سلام، وفاز الفنان محمد مرتضى شحاتة بجائزة الخطاط الكبير مسعد خضير البورسعيدي لهذا العام، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفنانة شيماء أبو الدهب.