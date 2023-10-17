«الأرصاد» تكشف سبب تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس في بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفق أخر صور أظهرتها الأقمار الصناعية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، سبب تكاثر السحب المنخفضة وحجب أشعة الشمس في بعض المناطق.

سبب تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس

ويأتي تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس ويتساقط معها الأمطار في بعض المناطق.

ويُتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية على مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وكلما توجهنا جنوبا تقل كميات الأمطار على الغربية والمنوفية ومدن القناة.

وتستمر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفق بيان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.