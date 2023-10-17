«الأرصاد» تحذّر من الشبورة والرياح.. وتوقعات بسقوط أمطار على 14 محافظة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تكون الشبورة الكثيفة حتى بداية فترات الظهيرة على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية والطرق المؤدية إلى السواحل الشرقية ومدن القناة، في حين تنقشع الشبورة بشكل تدريجي على الطرق الداخلية خلال الساعات المقبلة.

أمطار على 14 محافظة

كما حذّرت الأرصاد، من استمرار سقوط الأمطار اليوم، حيث تصل بكميات ونسب أقل عن الأيام الماضية على محافظات «الإسكندرية - مطروح - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - وسط وشمال سيناء - دمياط - الدقهلية - الشرقية - المنوفية - الغربية».

وأكدت الأرصاد، أنّ نسب الأمطار ستكون 40% بدلا من 60% فى طقس الأيام الماضية، وأنّ الأمطار ستكون متفاوتة الشدة وخفيفة بين محافظة وأخرى وفقا للطبيعة الجبلية بها، مع استمرار نشاط للرياح الشمالية الغربية على وسط وشمال سيناء وجبال البحر الأحمر.

أجواء خريفية

وعن حالة الطقس، أكدت الأرصادء أنّ الأجواء خريفية معتدلة في طقس اليوم على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.