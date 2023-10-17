«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على المناطق الساحلية اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ما زالت تتأثر بالأجواء الخريفية، ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، متابعة: «شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار أمس، وهي كفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية، إضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري».

استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «تستمر التوقعات بتكون السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على المحافظات الساحلية، تكون مصحوبة بفرص سقوط الأمطار، تكون خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم وفي منطقة دون أخرى».

تلاشي فرص سقوط الأمطار بالمناطق الداخلية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «تتلاشى فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية، ولن تكون هناك فرص لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى أو محافظات جنوب الوجه البحري تحديدا».