ندوة تثقيفية لأعضاء الشؤون القانونية في الفيوم للحفاظ على المال العام

افتتحت هيئة قضايا الدولة، ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة تثقيفه لأعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الفيوم، والوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، للتوعية بطرق الحفاظ على المال العام، وحقوق الدولة والشعب، فضلًا عن رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة لتطوير العمل والنهوض بالمستوى الفني، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالمحافظة.

واستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته للمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار عبدالرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من مستشاري الهيئة.

التعاون بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة

وبحث الطرفان خلال اللقاء، سبل التعاون البنّاء والمثمر بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردودها على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، كما جرى مناقشة عدة قضايا حيوية مهمة والتي تجمع اهتمام الطرفين.

من ناحيته رحب محافظ الفيوم، برئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له على أرض محافظة الفيوم، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئة في سبيل الحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، موجهًا الشكر لرئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين، ومنها تنظيم هذه الدورة التدريبية على سبيل المثال لا الحصر.

التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، فضلًا عن حماية المال العام.

في سياق متصل، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ سعادته، بالتعاون الدائم مع محافظة الفيوم، موجهًا الشكر لمحافظ الفيوم، على حرصه المستمر لتقديم كافة سبل الدعم لأعضاء الهيئة، ومتمنيًا له التوفيق في قيادته وإدارته للمحافظة.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة، حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

جاء ذلك بحضور والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة.