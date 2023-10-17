افتتاح مدرستين ومعهد أزهري بطاقة 95 فصلا في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مدرسة الزوايدة الثانوية المشتركة، ومعهـد المحروسـة الأزهري ومدرسة المحروسة التجريبية للغات، بتمويل من آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة، ضمن عدد من المشروعات الخدمية التي يدعمها آل المرزوق بمحافظة قنا.

افتتاح مدرسة في قنا

وقال محافظ قنا، إن مدرسة الزوايدة الثانوية المشتركة تقع علي مساحة 7650 م2، وتضم مبنى دراسيا علي مساحة 525 م2 مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، تحتوي على 22 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية 250 طالبا.

وأضاف، أن معهـد المحروسـة الأزهري يقع على مساحة 1900 م2 ويضم مبنى دراسيا على مساحة 650 م2، مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية تحتوي على 38 فصلا دراسيا، بطاقة استيعابية 1300 طالب وطالبا.

وذكر المحافظ، أن مدرسة المحروسة التجريبية للغات تقع علي مساحة 7650 م2، وتضم مبنى دراسيا علي مساحة 650 م2 مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية تحتوي على 33 فصلا دراسيا، بطاقة استيعابية 480 طالبا وطالبة.