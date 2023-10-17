«الزراعيين» تنظم سلسلة من المؤتمرات لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنَّه تمّ تنظيم مؤتمر حاشد بمقر فرع النقابة بمحافظة القليوبية بحضور المهندس سامي سعد نقيب الزراعيين بالمحافظة بمدينة بنها، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار «انزل – شارك» ومارس حقك الدستوري، في إطار الدور الحيوي للنقابة في تشجيع المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، وضمن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة استعدادات للانتخابات الرئاسية.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن دعم الدولة المصرية يكون بالمشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية المقبلة لحماية مقدرات هذه الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات كشفت أهمية الدور المصري باعتبار أن مصر دولة محورية يحترمها القاصي والداني وتلعب دورًا رئيسًا في استقرار السلم والأمن الدولي بالمنطقة.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أنَّ هذا المؤتمر الذي عقد بمحافظة القليوبية هو بداية الفاعليات التي تنظمها النقابة العامة في كل الفروع على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة لحث جموع الزراعيين واسرهم والتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة والقوية في الانتخابات ودعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية، موضحًا أنَّ مبررات التأييد الظروف الدولية وإنجازات محلية في مشروعات الأمن الغذائي.

وشدد «خليفة»، علي إنه تم خلال المؤتمر التوعية بأهمية دور المهندسين الزراعيين وأسرهم البالغ عددهم مليون مهندس زراعي في المشاركة في الانتخابات ودعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت، ونحن حالياً ننعم بالاستقرار والأمن، وكل الاضطرابات التي يمر بها الإقليم حالياً تؤكّد أنَّ الرئيس السيسي هو الأقدر لهذه المرحلة للحفاظ على عملية الاستقرار والأمن والأمان.

وأوضح نقيب الزراعيين، أنَّ تأييد ترشح الرئيس السيسي ليس من فراغ ولكنه لحماية إنجازات مصر بمختلف المشروعات القومية مثل شبكات الطرق ومشروعات مستقبل مصر وتوشكي وشرق العوينات وتنمية سيناء ضمن مشروعات استصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي المصري وكل القطاعات التنموية في الدولة.

وأوضح «خليفة»، إن دوافع تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي دعما لرؤيته في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما شهدته مصر من إنجازات في القطاع الزراعي، ويأتي في القلب منها ما تم من مشروعات للتوسع الأفقي من 3 إلى 4 ملايين فدان أراضي جديدة تُستكمل خلال عامين، وهو أمر لم يحدث منذ عقود ماضية.

وأشار إلى أنَّ هذه المساحات الجديدة ساهمت في تحسين حالة الأمن الغذائي في مصر، وزادت من قيمة الصادرات الزراعية المصرية للخارج ووفرت آلاف من فرص العمل للشباب وكل فئات المجتمع.