«نيمو» محمية طبيعية تعمل بالطاقة الشمسية تضيء شواطئ الغردقة

انفردت جزيرة نيمو كأول جزيرة خضراء ومحمية طبيعية تعمل بالطاقة الشمسية تضيء شواطئ الغردقة وتحميها من الانبعاثات الكربونية الناتجة من مولدات كهرباء الديزل، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة تدعم الاستراتيجية القومية في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة.

جزيرة تضاء بالطاقة الشمسية

كشف المهندس أحمد ضاحي، مدير مشروع محطة نيمو، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جزيرة نيمو أول محمية طبيعية تعمل بالطاقة الشمسية على شواطئ الغردقة وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة في ضوء رؤية مصر لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة.

مصدر دائم طوال 24 ساعة

وأشار ضاحي إلى أن نيمو إحدى الجزر الصغيرة التابعة لجزيرة الجفتون جنوب شواطئ الغردقة، ونجحت الجهود بالتنسيق مع أجهزة الغردقة في توفير مصدر دائم للكهرباء طوال الـ24 ساعة وتقليل تكاليف التشغيل، وذلك حفاظا على البيئة من الانبعاثات الكربونية الناتجة من مولدات الديزل.

تشجيع الاستثمار السياحي

وأكد ضاحي على تشغيل أول جزيرة تضاء بالطاقة الشمسية في مصر على مدار 24 ساعة بقدرة مائة وخمسين كيلو وات لتوفير الكهرباء لخدمة التنمية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي على شواطئ الغردقة وجذب أكبر عدد السياح الأجانب في ضوء خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة.