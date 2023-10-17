طلاب جامعة طنطا يواصلون التبرع بالدم للفلسطينيين: أقل شيء نقدمه «صور»

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة طنطا، بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بطنطا، لليوم الثاني على التوالي، حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين، وشهدت الحملة التي تستمر لمدة أسبوع إقبالا كبيرا من طلاب كليات جامعة طنطا.

من جهته، قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، إن تلك الحملة تأتي في إطار دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن التبرع بالدم أقل شيء نقدمه للأخوة في غزة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح.

إقبال كبير على حملة التبرع بالدم

وأشار «غنيم» إلى أن الحملة تشهد في يومها الثاني إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات الجامعة، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة أمل عبد الستار، منسق الحملة بجامعة طنطا، إن أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع جامعة طنطا، قررت تنفيذ حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وحث طلاب وطالبات الجامعة على التبرع بالدم، في ظل الأزمة التي يتعرض لها الأشقاء في غزة.

وأشارت إلى أن الجامعة قررت توفير نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، الأولى في المجمع الطبي، والأخرى بمجمع الكليات في سبرباي، مؤكدة أن النقطتين شهدتا إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات على المشاركة في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

الطلاب يعبرون عن سعادتهم بالوقوف بجوار الفلسطينيين

وعبر الطلاب المتبرعين بالدم عن سعادتهم بالوقوف بجانب الإخوة الفلسطينين، مؤكدين أنه واجب عربي علينا جميعا مساعدتهم، موجهين الشكر للدولة والقيادة السياسية المصرية للوقوف بجانب الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الحالية.