وظائف خالية في مجال البرمجة برواتب مغرية.. الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توفير فرص عمل، لتعيين الشباب بإحدى الشركات المتخصصة في البرمجة، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر وتمكين الشباب.

تفاصل وظائف البرمجة

في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء خاصة الشباب، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة والتي جاءت على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

أخصائي دعم التطبيقات، للعمل بالقاهرة الجديدة ومهمته الأتي:

- رمز نظيف وقابل للتوسع باستخدام لغات برمجة NET.

- إنشاء واختبار النماذج الأولية للبرامج.

- تقديم الدعم الفني للفرق داخل المؤسسة، وللعملاء الخارجيين عند الحاجة لأنظمة معينة.

- المساعدة في دمج الأنظمة.

- التعرف على المشاكل التقنية وحلها.

- إدارة التنسيق على الصعيدين المحلي والدولي حيثما تطلب الأمر.

- التحقق من صحة وتحليل متطلبات البرمجيات.

- تقييم وبحث المنتجات والتقنيات المتعلقة بالبرمجيات.

- صيانة وتحديث الوثائق والإجراءات التقنية.

- ترجمة متطلبات الأعمال إلى وثائق نظام عالية الجودة.

- دعم SAP.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- الحصول شهادة البكالوريوس.

- خبرة من 2 إلى 3 سنوات.

- قيادة ممتازة في اللغة الإنجليزية.

المزايا والحقوق الوظيفية

- الراتب: باقة جذابة جدا.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أيام العطلة: يومين عطلة.

- ساعات العمل: 8 ساعات.

كيفية التقديم على الوظائف

ذكرت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في العمل بتلك الوظائف إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الرابط التالي: cv@tawarwghayar.com

وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع «أخصائي دعم التطبيقات»

أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر من خلال الرابط التالي:

www.tawzeefmasr.com