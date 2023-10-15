وظائف خالية بجميع المحافظات بمرتب 7 آلاف جنيه.. الامتيازات والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل بجميع المحافظات بمرتبات مجزية، في إحدى شركات الصناعات الغذائية، ووظائف بإحدى شركات التجارة والاستيراد.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط التقديم ومهام العمل، وكيفية التقديم للوظائف، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

أخصائي مبيعات، بجميع المحافظات بالجمهورية، ويتولى تحقيق العديد من المهام التالية:.

-تحقيق أو تجاوز أهداف المبيعات الأسبوعية والشهرية والسنوية.

-مسح المنطقة البيعية وتحديد كل العملاء المحتملين لبيع وعرض منتجات الشركة لديهم.

-عرض منتجات الشركة وإظهار ميزات المنتجات للعملاء، والتعامل مع كل العملاء بالمنطقة وتنمية المبيعات لكل الأصناف.

-اتباع وتنفيذ خط السير اليومي بأعلى كفاءة بانتظام، وفي الوقت المناسب لجميع العملاء بخط السير والعملاء الجدد

-بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين.

-التجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها العميل لإجراء الاتفاقات وإبرام العقود.

-شرح تفصيلي لكافة منتجات وخدمات الشركة العامل بها، وتشجيع العملاء على اقتنائها.

-الاهتمام بمشاكل العملاء والمساعدة في حلها، ونقل الشكاوى والاقتراحات إلى إدارة الشركة.

-إعداد خطط عمل واضحة يومية- أسبوعية- شهرية، وإجراء التحسينات الدورية عليها.

متطلبات الوظيفة:

-أن يكون الراغب في الوظيفة حاصلا على مؤهل عالٍ.

-الحد الأقصى للسن 30 عاما.

-الخبرة من 0 الـ 3 سنوات خبرة في المبيعات

المميزات والحقوق:

-المرتب يصل إلى 7000 جنيه.

-يوم إجازة في الأسبوع.

-أرباح سنوية.

-بدل مواصلات.

- تدريب مدفوع الأجر.

-تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:https://forms.office.com/r/gT707Qkx25

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن احتياج إحدى شركات الاستيراد والتجارة لوظيفة ممثلي مبيعات داخل فروع الشركة.

أماكن العمل:

الجيزة - الشيخ زايد

متطلبات الوظيفة:

-مؤهل عالي

-الحد الأقصى 28 سنة

-يفضل من سكان الجيزة أو أكتوبر

-موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق:

- راتب مجزي + حوافز + بونص.

-زيادة سنوية.

-يوم إجازة أسبوعيا.

-فرص للترقي.

-تأمين صحي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقدم على الوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:https://forms.office.com/r/LK1Ye4EN2s