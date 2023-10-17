شهداء وجرحى في قصف منزلين برفح

استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات بجروح، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لمنزلين في رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاده وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين يعودان لعائلتي أبو النجا، وماضي في حي الجنينة وسط رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات المصابين.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال قصفت قبل قليل بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، تعود لعائلة أبو سليمة في تل السلطان غرب محافظة رفح، دون معرفة تفاصيل عن المتواجدين داخلها .