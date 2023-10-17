«زراعة الشيوخ»: دعوة مصر لعقد قمة دولية تضع العالم أمام مسؤوليته تجاه فلسطين

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، خطوة تضع دول العالم أمام مسؤولياتها تجاه تلك القضية الإنسانية المهمة.

التوصل إلى حلول سلمية

وقال «الجبلي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدعوة لعقد القمة الدولية تستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة للقضية الفلسطينية، لاسيما وأنها تشغل العالم على مر السنين الممتدة منذ عام 1948.

لا بديل عن حل الدولتين

وأضاف أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت عبر التاريخ، حيث لها رؤية واضحة، وهي أنه لا بديل عن حل الدولتين لأمن كل الأطراف الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، متابعًا، وتلك القمة المنتظرة هى استكمال للجهود المصرية لحل القضية حلا سياسيا عادلا وشاملا.

وأشار إلى أن مصر دائما تتبنى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسيطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس، وكانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقا من حرصها علي القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية وكذلك حرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

ورأى، أن تلك القمة الدولية المنتظرة الأسبوع المقبل ستكون فرصة كبيرة لإيجاد حلول واقعية للقضية الفلسطينية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني، وذلك عبر الحوار والتشاور بين الدول المعنية، وتعزيز التفاهم المشترك بينهم، للتوصل إلي نتائج مرضية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وإنقاذه مما يتعرض له من عدوان غاشم من جانب الاحتلال الاسرائيلى.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي، لتحمل مسئوليته تجاه ما يجرى الآن في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم واستهداف وحشي و علنى للمدنيين والأطفال والنساء، واعتداء علي المقدسات الدينية وتوسيع الاستيطان، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.