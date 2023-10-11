الكتب الدراسية لمراحل التعليم الأزهرية للعام الدراسي الجديد.. حملها PDF

أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة الكتب الدراسية لجميع مراحل التعليم الأزهري للعام الدراسي 2023-2024، بصيغة PDF من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك للتسهيل على الطلاب وإتاحة المواد التعليمية بأكثر من وسيلة تواكب العصر وتناسب إينما كانوا.

الكتب الدراسية لمراحل التعليم الأزهري

وذكرت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنه يمكن تحمبل الكتب الدراسية لجمع الصفوف والمراحل التعليمية من خلال الراوبط التالية.

- مرحلة رياض الأطفال

https://azhar.gov.eg/Materials/kg.htm

- المرحلة الابتدائية

https://azhar.gov.eg/Materials/pri.htm

- المرحلة الإعدادية

https://azhar.gov.eg/Materials/prep.htm

- المرحلة الثانوية

https://azhar.gov.eg/Materials/sec.htm

تحميل الكتب الثقافية من وزارة التربية والتعليم

ولتحميل الكتب الدراسية الثقافية للمراحل المختلفة تكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي: https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن تحميل الكتب المدرسية وجميع كتب دليل المعلم الخاصة بمناهج جميع الصفوف الدراسية بسهولة بصيغة PDF من على بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم.

تسليم الكتب الدراسية للطلاب

ووجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية عقب وصولها المخازن وعدم تأخير تسليمها إلى الطلاب لأى أسباب، سواء تأخر الطالب فى سداد القسط الأول من المصروفات أو رسوم الكتب المدرسية، مشددة على ضرورة وصول الكتب للطلاب وعدم حجزها عن التلاميذ.

وناشدت أولياء الأمور بسداد ثمن وأسعار الكتب المدرسية خاصة المطورة فى المرحلة الابتدائية كونها كلفت الشركات والوزارة مبالغ كبيرة يجب تحصيلها، وحذرت المديريات التعليمية المدارس الخاصة لغات من رفع أسعار كتب الوزارة وخاصة المطورة فى المرحلة الابتدائية.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024، االسبت 30 سبتمبر 2023، واستقبلت المدارس طلابها بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.