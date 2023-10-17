محافظ شمال سيناء: نأمل في إدخال المساعدات إلى غزة اليوم أو غدا

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريحات اليوم، على هامش استلام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى العريش تمهيدا لنقلها لأهالي قطاع غزة، أن هناك إصلاحات في معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد الاعتداءات الأخيرة، قائلا «نأمل أن يتم الإصلاح اليوم أو غدا لدخول المساعدات الإنسانية».

وأضاف المحافظ، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لإدخال المساعدات بعد التواصل مع جميع الأطراف، وأن القيادة السياسية تهتم جدا بقضية الشعب الفلسطيني، وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.

استلام مساعدات من حزب حماة الوطن

جاء ذلك خلال تسلم المحافظ قاطرة المساعدات الإنسانية المقدمة من حزب حماة الوطن، وهي عبارة عن 105 أطنان مواد غذائية و10 آلاف بطانية، و4 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية.

يشار الى أن طائرة أماراتية عاشرة وصلت ظهر اليوم إلى مطار العريش، تحمل مساعدات لأهالي قطاع غزة، لرفع المعاناة عنهم جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.