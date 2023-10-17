عاجل.. الإقالة تهدد ثنائي جديد في دوري نايل

بات ثنائي جديد في التدريب بدوري نايل مهددان بالإقالة خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء فعاليات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والمقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» أن تامر مصطفى، المدير الفني لنادي إنبي، بابافاسيليو، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، اقتربا من الرحيل عن مناصبهم بسبب النتائج السلبية التي يحققها كل من الفريقين إنبي والبنك الأهلي.

ما هي نتائج إنبي والبنك الأهلي في دوري نايل؟

وخسر نادي البنك الأهلي في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، إذ سقط البنك الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى بهدفين دون رد، وأمام بيراميدز بهدف دون رد، كما خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

أما نادي إنبي فخسر خلال لقاءين وتعادل في لقاء وحيد، إذ خسر في الجولة الأولى أمام الداخلية قبل التعادل في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش ومن ثم خسر أمام بيراميدز.

كما خسر فريق إنبي أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3-0.