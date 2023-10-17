قافلة طبية لدعم 160 مريضا بالمجان في 7 قرى بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، قافلة طبية جديدة لدعم 160 مريضا من أهالي قرى كفر القرآنية وجزيرة أبوشابة وساقية المنقدى بمركز أشمون، وقريتي كفر حجازي وجزيرة الحجر بمركز الشهداء، وقرية زورقان مركز تلا، وقرية سرس الليان بمركز منوف فى محافظة المنوفية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

قافلة جميعة الأورمان في محافظة المنوفية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

وأوضح أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات «العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن».

التكفل بنفقات المرضي في القافلة الطبية

وأضاف، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.