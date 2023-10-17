التفتيش على 112 منشأة سياحية في الإسكندرية خلال أسبوع

كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين، وهو ما تبعه التفتيش على 112 منشأة خلال أسبوع واحد في 3 أحياء كبرى.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه بناءا على تكليفات المحافظ فقد نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، عدد من الحملات الرقابية المكبرة خلال الأسبوع الماضي، شملت أحياء وسط، وشرق والجمرك.

مخالفات المنشآت السياحية في الإسكندرية

وأسفرت حملات التفتيش والمتابعة على 112 منشأة تجارية تم التفتيش عليها جميعا، وتسجيل مخالفات متنوعة ما بين منشآت غير ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، ووجود قائمة أسعار منتهية، ومنشأت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وأخرى غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار.

أرقام لتلقي الشكاوى

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم علي الأرقام التالية: 01270746490 - 01289252668 -01119555946 - 01501267888، أو عبر الصفحة والموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.