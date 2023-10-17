انطلاق مبادرة «أنت أقوى من المخدرات» في جامعة الدلتا التكنولوجية

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، وبالتعاون بين إدارة رعاية الطلاب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنوفية، والتابع لرئاسة مجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات مبادرة «أنت أقوى من المخدرات».

أهداف مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»

وتهدف الفعاليات للتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي، وذلك تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة المخدرات بالمنوفية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الصاوي وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب.

نصح وإرشاد جميع منسوبي الجامعة

وأكد الدكتور عربي كشك، رئيس الجامعة، أن مبادرة أنت أقوى من المخدرات، تعمل على نصح وإرشاد جميع منسوبي الجامعة، وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية التي تنتج عن التعاطي على الصحة العامة للأفراد، وتأتي تدعيمًا لدور الجامعة في حماية المجتمع من المخاطر التي تواجهه، والتعاون مع القطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للإدمان.

وتضمنت فعاليات المبادرة توعية الجميع داخل الحرم الجامعى، بخطورة الإدمان، ومخاطره، وأضراره على الشباب والمجتمع، وضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة والرياضة.